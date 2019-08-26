В Перми в ДТП с автобусом пострадали два ребенка

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-26T13:00:01+03:00

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В пятницу, 23 августа, в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали двое детей.

Автобус маршрута №26 стоял на остановке, когда в него влетел легковой автомобиль. В результате аварии пострадали 15-летний мальчик, 13-летняя девочка и 43-летний водитель автобуса. Детям оказали разовую медицинскую помощь и отпустили домой, а водителя отправили в больницу №4.

Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми рейсовый автобус врезался в магазин. В Перми попал в ДТП пассажирский автобус маршрута № 53. Автобус врезался в стену здания магазина на улице Новогайвинской. Как сообщили очевидцы, при аварии пострадало несколько пассажиров. В результате аварии в больницу отправили 35 пассажиров, одну женщину спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU