В Прикамье продолжают восстанавливать размытие железнодорожные пути

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-26T10:55:16+03:00

Ремонт продлится еще на несколько дней

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В Пермском крае из-за обильных ливней размыло железнодорожные пути на перегоне Кишерть-Шумково. Дорожное полотно деформировалось и несколько вагонов грузового состава сошли с рельс. На место ЧП незамедлительно выехали ремонтные бригады. В субботу на участке начали ремонтно-восстановительные работы, которые должны были закончиться 25 августа.

Однако, как сообщает «Рифей-Пермь», восстановление железнодорожного полотна продолжается. Сообщается, что работы займут еще сутки.

Так, из-за восстановительных работ некоторые электрички будут ходить по сокращенному маршруту до станции Кунгур. Для пассажиров организованы автобусы со станции Кунгур до Кишерти. Ограничения не коснутся поездов, следующих транзитов через станции Кунгур и Кишерть.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми открыли для движения нечетную сторону Комсомольского проспекта

ИСТОЧНИК KP.RU