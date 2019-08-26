2019-08-26T08:03:20+03:00
Общество

В Перми открыли для движения нечетную сторону Комсомольского проспекта

Автобусы вернутся к старому расписанию
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Перми закончили все работы на нечетной стороне Комсомольского проспекта.

В ночь с 25 на 26 августа движение по нечетной стороне открыто, автобусы №10, 13, 50, 60, 66 и 74 вернулись к старому расписанию.

Однако реконструкция еще продолжается. На участке до середины октября будет выполнено переустройство сетей, проложены новые трамвайные пути, проведен ремонт ливневой канализации, устроены газоны, тротуары, контактная сеть трамваев, наружное освещение и светофорная сигнализация, а также система автоматизированного управления дорожным движением.

Автобусы №1 «Микрорайон Садовый – станция «Пермь-2», №5 «Улица МильчаковаНПО «Биомед» – микрорайон Голый Мыс», №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №59 «Микрорайон Юбилейный – Ипподром» продолжат следовать в объезд по улице Пушкина и Комсомольскому проспекту до середины октября, в связи с реконструкцией улицы Революции на участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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