Поиски пермяка, который неделю назад ушел из кафе и не вернулся, закончились трагедией

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-25T09:23:09+03:00

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Еще в субботу, 17 августа, 45-летний житель Кунгура Алексей С. вышел из кафе и пропал. Никто не знал, где мужчина - в кафе он не вернулся, домой не приходил, друзья тоже его не видели. В последний раз он был на связи 17 августа в 22.30. Волонтеры несколько раз выходили на поиски пермяка, но безрезультатно.

- Найден, погиб, - сообщили накануне волонтеры поискового отряда Регион59. - Соболезнования родным и близким. Всем спасибо за помощь! Просьба снять репосты.

Что случилось с Алексеем - неизвестно.

Ранее мы рассказывали о том, что в Волгоградской области произошло лобовое столкновение двух иномарок, в одной из которых была семья из Перми. В результате аварии погиб 2-летний ребенок, а 24-летний водитель и его 26-летняя супруга оказались в больнице. Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU