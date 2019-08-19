2019-08-19T09:37:41+03:00
Происшествия

В жутком ДТП под Волгоградом погиб 37-летний пермяк, его жена и дети 3 и 5 лет попали в больницу

Их «Форд Фокус» столкнулся к «Киа Рио» из Тюмени
Андрей МАТЛИН
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Последствия жуткой аварии. Фото: страница "ЧП Волгоград" в Instagram/Последствия жуткой аварии. Фото: страница "ЧП Волгоград" в Instagram/
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В Волгоградской области произошло смертельное лобовое столкновение двух иномарок.

Водитель автомобиля «Киа Рио» с тюменскими номерами, который ехал с семьей с юга, неподалеку от села Абганерово в Октябрьском районе, на 72 километре трассы «Волгоград Котельниково», не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. - Навстречу ему ехал автомобиль «Форд Фокус» с пермскими номерами, за рулем которого сидел 37-летний водитель, который ехал с семьей на юг. Произошло лобовое столкновение. Водитель «Форд Фокуса» погиб, его жену и двух малолетних детей с травмами увезли в больницу. В автомобиле «Киа Рио» погиб 2-летний ребенок, его 26-летняя супруга госпитализирована.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и виновные дорожно-транспортного происшествия.

Жуткую аварию обсуждают в волгоградских соцсетях, их пользователи предупреждают тех, кто едет на юг, что отрезок дороги, где произошло ДТП, - аварийный.

- Как много аварий именно здесь этим летом, это ужасно! – пишут пользователи страницы «ЧП Волгоград» в Instagram. - Через наш регион ежегодно едет на море очень много отдыхающих со всей страны, а на участке Волгоград – Котельниково асфальт из латок состоит, ехать проблематично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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