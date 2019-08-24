2019-08-24T11:21:14+03:00
Происшествия

В Перми выпала из окна и погибла женщина

ЧП произошло ранним утром в Дзержинском районе
Алена ОВЧИННИКОВА
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ЧП произошло в высотке на ул. Ветлужской.ЧП произошло в высотке на ул. Ветлужской.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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24 августа в Дзержинском районе Перми выпала из окна пожилая женщина. ЧП произошло ранним утром в доме на улице Ветлужской, 62.

Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что женщина жила на шестом этаже. В половине седьмого утра жители высотки услышали глухой звук. Выглянув в окно, они увидели, что на земле лежит женщина. Жильцы вызвали бригаду «скорой помощи», но женщина скончалась до прибытия медиков.

Сейчас по факту случившегося свою проверку проводят следователи СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что 22 августа вечером в Перми выпал из окна годовалый мальчик. Он жил с родителями в квартире на первом этаже. Ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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