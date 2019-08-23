В Перми из окна выпал годовалый ребенок

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-23T09:25:41+03:00

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В Орджоникидзевском районе из окна многоквартирного дома выпал маленький мальчик. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что годовалый мальчик выпал из окна первого этажа. ЧП произошло вечером 22 августа.

Малышу незамедлительно вызвали «скорую помощь». С травмами врачи отвезли ребенка в краевую детскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из окна выпала 5-летняя девочка. 5-летняя девочка упала из окна 2 этажа. Очевидцы незамедлительно вызвали «скорую помощь». Малышка осталасьб жива, но получила серьезные травмы. Девочку с травмой живота и колена в состоянии средней тяжести отправили в городскую клиническую больницу на улице Баумана. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что трагедия произошла 11 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU