Победитель пермского марафона получит 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-23T14:22:09+03:00

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Денежные призы участникам пермского международного марафона возрастут на 30 %. Так, тот, кто пробежит первым дистанцию 42,195 километра получит 500 тысяч рублей. За втрое место в марафоне полагается 250 тысяч рублей.

Участники, занявшие третье место, получит 100 тысяч, за 4-е – по 70 тысяч, за 5-е – по 50 тысяч и за 6-е место – по 30 тысяч рублей. За 1-е место на дистанции 21,1 км победители среди мужчин и женщин получат по 100 тысяч рублей, за 2-е место – по 50 тысяч, за 3-е место – по 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пройдет всероссийский кросс «Тропа Кудым-Оша». Забег пройдет уже в эту субботу, 24 августа. На кросс уже зарегистрировалось более 400 бегунов из пяти регионов России. Регистрация продолжается. Участники побегут по пути легендарного богатыря, персонажа коми-пермяцкого национального эпоса Кудым-Оша. Спортсмены могут выбрать дистанции 3, 10 и 21 км, северная ходьба 3 км и детский забег на 1 км.

ИСТОЧНИК KP.RU