В Прикамье пройдет всероссийский кросс «Тропа Кудым-Оша»

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-20T15:17:16+03:00

На старт уже зарегистрировалось более 400 бегунов

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Участники побегут по пути легендарного богатыря, персонажа коми-пермяцкого национального эпоса Кудым-Оша. Спортсмены могут выбрать дистанции 3, 10 и 21 км, северная ходьба 3 км и детский забег на 1 км.

Все участники кросса получат награды: памятная медаль, коми-пермяцкий амулет – «перна» и фирменный атрибут забега Для участников с детьми будет организована специальная детская зона. Ребятишек будут развлекать национальными коми-пермяцкими играми. Также для всех желающих проведут экскурсии по историческим местам Кудымкара.

В день мероприятия в стартово-финишном городке на центральной площади Кудымкара будет устроена «благотворительная барахолка» в пользу семей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Забег пройдет уже в эту субботу, 24 августа. На кросс уже зарегистрировалось более 400 бегунов из пяти регионов России. Регистрация продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU