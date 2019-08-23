2019-08-23T10:32:15+03:00
Общество

С конца октября пермяки прямым рейсом смогут улететь в Китай

Вылеты будут производиться раз в неделю
Лилия Абибулаева
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--Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Каждый четверг, начиная с 31 октября, из Перми будут выполняться прямые рейсы до китайского острова-курорта Хайнань. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь».

Чартерные рейсы будет выполнять авиакомпания «AZUR air» туроператор выступает «Anex Tour». Планируется, что вылеты из Перми в город Санья будут выполняться раз в неделю на авиалайнере Boeing 767-300.

Напомним, ранее мы писали о том, что уже с сентября пермяки смогут летать в Прагу прямым рейсом. Министерство транспорта, АО Международный аэропорт «Пермь» и авиакомпания «Уральские авиалинии» подписали соглашение об открытии прямого рейса из Перми в Прагу. Согласно договору краевой бюджет выделит 44 миллиона на субсидирование международного рейса. Летать в столицу Чехии пермяки смогут уже с 15 сентября два раза в неделю: один рейс — в будний день и один — в выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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