С сентября пермяки смогут летать в Прагу прямым рейсом

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-20T14:54:59+03:00

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Министерство транспорта, АО Международный аэропорт «Пермь» и авиакомпания «Уральские авиалинии» подписали соглашение об открытии прямого рейса из Перми в Прагу. Согласно договору краевой бюджет выделит 44 миллиона на субсидирование международного рейса.

Летать в столицу Чехии пермяки смогут уже с 15 сентября два раза в неделю: один рейс — в будний день и один — в выходной.

Напомним, ранее мы писали о том,что появились прямые рейсы из Перми на Кипр. Возможности для пермяков провести отпуск за границей расширились. Теперь появились прямые рейсы из пермского аэропорта «Пермь» на остров Кипр - в город Ларнаку.Самолеты «Боинг-737» авиакомпании «Россия» будут летать на Кипр с 3 июня по 23 октября по два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Время в пути составляет четыре с половиной часа. Это чартерные рейсы туроператора «Библио-Глобус».

ИСТОЧНИК KP.RU