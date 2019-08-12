В Перми из окна выпала 5-летняя девочка

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-12T13:30:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Перми маленькая девочка получила серьезную травму при падении с высоты. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что трагедия произошла 11 августа.

5-летняя девочка упала из окна 2 этажа. Очевидцы незамедлительно вызвали «скорую помощь». Девочку с травмой живота и колена в состоянии средней тяжести отправили в городскую клиническую больницу на улице Баумана.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с 5 этажа упала 15-летняя девочка. В Орджоникидзевском районе произошло ЧП. 15-летняя школьница выпала из окна 5 этажа. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что трагедия случилась ночью 11 августа. Известно, что после падения девочка осталась жива. Очевидцы вызвали «скорую помощь». С сочетанной травмой тела ее отправили в городскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU