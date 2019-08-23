«Милый и похож на Лунтика». Щенка сдали в приют, потому что он подрос

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-23T09:22:42+03:00

Фото щенка из группы "Потеряшки и найденыши в Перми"

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- Люди, как до вас достучаться? - пишут волонтеры в социальных сетях. - Думайте долго и серьезно, прежде чем завести собаку!

Накануне в приют сдали 3-месячного щенка Тишу.

- Хозяевам сказали, что он не вырастет, останется маленького размера! - возмущаются волонтеры. - А щенок за неделю «неожиданно» подрос! И поэтому стал не нужен...

Волонтеры пишут, что Тиша - ласковый и спокойный. В соцсетях умиляются щенку: «Он такой милый», «Похож на Лунтика» , «Маленькое чудо», «Пушистик, желаю найти тебе новый дом».

Если вам понравился Тиша, звоните куратору Татьяне по телефонам 89082474425, 89125890921. Спасите его из приюта!

Ранее мы рассказывали про пса Рэя. Хозяева сдали его в приют со словами «он уже старый и больной, зачем такой нужен?». Теперь бедняге ищут новый дом, где будут понимать, что в силу возраста Рэю нужен хороший уход.

ИСТОЧНИК KP.RU