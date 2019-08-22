2019-08-22T12:42:45+03:00
Дом. Семья

«Пес уже старый, зачем он нам нужен?». Волонтеры ищут дом Рэю, которого предали хозяева

Пока он живет в приюте Перми
Елена КОНОВА
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Рэй очень грустит в приюте. Фото из группы Центр реабилитации собак «Островок надежды»ПермьРэй очень грустит в приюте. Фото из группы Центр реабилитации собак «Островок надежды»Пермь
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Волонтеры пермского приюта «Островок надежды» лечат пса Рэя породы немецкая овчарка. Беднягу не так давно привезли в приют хозяева.

- Они сдали его со словами: «Он уже старый и больной, зачем такой нужен?», - пишут волонтеры. - Песня все та же: вы приют, вы обязаны взять пса, а то уведем в лес и там оставим.

Рэй очень растерян, он не понимает, почему его оставили в приюте и где его хозяева. Несмотря на это, он доброжелательный и умный пес, спокойно дал увезти себя в клинику на обследование.

- У Рэя серьезные болезни, связанные с возрастом и отсутствием нормального ухода, - пишут волонтеры. - Назначено лечение и процедуры. Мы будем заботиться о нем, насколько это возможно в приюте.

Но если вдруг найдутся ответственные хозяева, которые понимают, что у Рэя много возрастных болезней, и ему требуется уход, это будет замечательно. Если вы хотите забрать пса или можете предложить помощь, звоните руководителю приюта Надежде Николаевне по телефону 8- 912- 88- 99 -376.

ИСТОЧНИК KP.RU

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