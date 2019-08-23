Неизвестный пермяк разбил окна в автобусе, а потом пересел на трамвай

СЕГОДНЯ 07:55 2019-08-23T07:55:40+03:00

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В Перми пассажир одного из автобусов после конфликта с другими пассажирами вышел из салона и стал разбивать окна транспортного средства. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

ЧП произошло поздно вечером 22 августа в Индустриальном районе Перми. Неадекватный мужчина поссорился с людьми в салоне. Его выдворили из автобуса, но он продолжил дебоширить.

- Неизвестный начал конфликтовать с пассажирами. После чего был выдворен из салона, сразу после этого достал палку и начал бить окна автобуса. 2-3 удара точно было в разных местах. После он сел на трамвай в сторону Cивкова, - сообщают пермяки

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми рейсовый автобус врезался в магазин. Один пассажир погиб, госпитализировано 32 пострадавших, из них 10 детей, 9 - в состоянии средней степени тяжести, у одного ребенка тяжелое состояние, также в тяжелом состоянии находятся пятеро взрослых

ИСТОЧНИК KP.RU