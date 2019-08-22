«Она уже один раз чуть не погибла». Пермяки просят защитить 8-месячную девочку от ее матери

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-22T15:41:16+03:00

Женщина совсем не смотрит за дочкой

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К Уполномоченному по правам ребенка обратилась пенсионерка и ее соседи. Они просят защитить 8-месячную внучку женщины от ее собственной матери.

- Она не ухаживает за дочкой, - говорила пенсионерка. - Один раз малышка захлебнулась рвотными массами и попала в реанимацию. К счастью, все обошлось.

Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, бабушка обращалась в полицию и в КДН, но никакой помощи не получила. Ее саму горе-мать избивает, побои пенсионерка зафиксировала.

- Все, что говорила пенсионерка, подтвердилось, - добавили в пресс-службе. - Мать предупреждена о возможном лишении родительских прав, разработан проект индивидуальной программы реабилитации семьи. Семья находится на контроле.

Ранее мы писали о том, что женщина-инвалид из Пермского края живет без воды и света. Раньше она голодала и пила дождевую воду, потому что ей никто не помогал. Сейчас к ней иногда приходят волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU