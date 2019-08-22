«Пила дождевую воду и днями голодала». В Прикамье женщина, лишившаяся ноги из-за диабета, живет без света и воды

- Если бы врачи вовремя обнаружили болезнь, то ампутации ноги удалось бы избежать! – рассказывает со слезами на глазах 45-летняя Ольга из поселка Юго-Камский Пермского района.

Пригодилась чужая инвалидная коляска

Ее жизнь изменилась четыре года назад. Тогда она работала в Перми продавцом-флористом, и рядовая ситуация неожиданно обернулась тяжелой болезнью. Ольга неаккуратно подрезала ноготь на правой ноге, и палец начал болеть. Женщина вызвала «скорую», ее увезли в стационар. Но врачи решили, что у нее грибок ногтя, и полтора месяца лечили от этого заболевания.

Однако на ступне образовалась шишка, которая со временем еще выросла. Женщину снова положили в стационар. Во время УЗИ обнаружилось, что у нее сахарный диабет и в ногу попала инфекция. Время было упущено, палец пришлось удалить. Ольга не выходила из больниц – месяц дома, месяц в палате. Инфекция не отступала, началась гангрена, появились сильные боли.

В итоге ногу пришлось ампутировать.

- Я тогда радовалась одному – что сохранили колено, - говорит Ольга.

Следующий год женщина жила в Перми у подруги. Передвигаться по городу помогали друзья. И весь этот год шел длительный процесс оформления документов по инвалидности.

После смерти подруги от тяжелой болезни Ольгу забрали знакомые в Барду, еще год она жила там. Но потом ей пришлось вернуться в свой частный дом в поселке Юго-Камский.

Ольга купила этот дом, когда еще была полностью здорова. Тогда в гараже обнаружилась инвалидная коляска, новая, еще в упаковке. Как она там оказалась, никто не понял. Друзья советовали продать, но Ольга зачем-то оставила. «Пить, есть не просит. Пусть стоит», - решила она. Тогда она не подозревала, что коляска пригодится ей самой. Сейчас она ездит на ней по дому.

Почти полгода без дохода

Женщина осталась наедине со своей бедой. Так сложилось, что родственников у нее нет, помочь было некому. А в марте этого года закончился срок действия справки об инвалидности, которую давали на год. Ольге перестали начислять пенсию.

- Мне платили 7700 рублей в месяц, одной хватало. Но и тех денег сейчас нет… Уже пять месяцев я без средств к существованию. Пенсия по инвалидности была моим единственным доходом, - говорит она.

Для начисления пенсии нужно было продлить инвалидность, а это значит снова сдавать анализы и проходить медкомиссию, а для этого ехать в Пермь. А как это сделать человеку, который не может даже самостоятельно выйти во двор собственного дома?

Ольга звонила в соцзащиту, но ничего не могла добиться. Ей заявляли: «Мы не можем предоставить соцработника, так как у вас не оформлена инвалидность». К слову, часть анализов ей предложили сдать только платно.

- Пинали из одного места в другое, - рассказывает женщина. - Говорили, что у них нет машины и ничем не могут помочь. Я только и слышала постоянное: «Справляйтесь сами, ищите знакомых, делайте доверенность». Однажды сказали, что выпишут материальную помощь. Но до сих пор молчок, все кормят «завтраками».

За долги в деревянном доме отключили электричество. Все два года после ампутации ноги, пока женщина там не появлялась, ей продолжали начислять плату по нормативу. Накопилась задолженность – 8400 рублей. Ко всему прочему, сломался водный насос. Ольга осталась не только без денег, но и без электричества и воды.

- Я по 2-3 дня сидела голодом, пила дождевую воду, - делится она. - Выставляла тазики и ведра на крыльцо, так и спасалась. Благо, лето выдалось нынче дождливое. Эти ужасные дни очень тяжело вспоминать… Открою окно и сижу рядом, прошу прохожих принести воду с ключика. Многие проходили мимо. Как-то откликнулись мальчишки, 1,5 недели мне воду таскали.

Во дворе стоят ведра и тазики для сбора дождевой воды. Фото: Екатерина Гаспер

Помимо еды и воды, женщина страдала нехваткой лекарств. Не было не только самых обычных таблеток, но и обезболивающих, а нога болела, к тому же мучило повышенное давление.

Сложно просить о помощи

В доме у нее очень чисто и опрятно.

-Не могу по-другому, пусть и инвалид сейчас, я всю жизнь была чистюлей. Хоть на коленях, но пол помою, - говорит она. У крыльца стоят ведра и тазики, наполненные водой. Она по-прежнему собирает дождевую воду для бытовых нужд.

Недавно об Ольге узнали в пермском благотворительном центре «Территория передышки». Волонтеры сейчас пытаются добиться перерасчета задолженности по электроэнергии, навещают и привозят продукты, помогают в домашних делах.

От них об Ольге узнали и две местные жительницы. Соседки приносят воду с ключика, лекарства, берут белье на стирку, починили за свой счет сломанный холодильник.

- Я не привыкла просить помощи, - говорит, еле сдерживая слезы, женщина. - Всю жизнь работала и сама всем старалась помочь. А теперь попала в такую ситуацию… Просить помощь у других очень сложно, но приходится.

В доме по-прежнему нет света, сломан водяной насос. Ольга с ужасом думает о приближении зимы и наступлении холодов. И постоянно звонит в соцзащиту, чтобы все-таки начать ездить по врачам для оформления инвалидности и начисления долгожданной пенсии.