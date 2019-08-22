2019-08-22T14:50:37+03:00
Происшествия

Житель Прикамья 12 раз ударил подругу ножом

О преступлении сообщили врачи «скорой помощи»
Лилия Абибулаева
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--Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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31-летнего жителя Кизеловского района осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина нанес множественные ножевые ранения своей подруге.

Сотрудники полиции выяснили, что пьяный мужчина повздорил с сожительницей. Разозлившись и не сдержав эмоций, мужчина схватил кухонный нож и набросился на женщину. Подруге злоумышленник нанес 32-летней подруге 12 ножевых ранений в область шеи, груди и рук.

Несмотря на количество и тяжесть ран, женщину удалось спасти. Ее экстренно отправили в больницу.

Решением суда ближайшие 5 лет мужчина проведет колонии строго режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми неизвестный мужчина распылил газ в глаза ребенку. Сообщается, что ЧП произошло в результате конфликта между прохожими. Газ попал на маленькую девочку и на 25-летнего мужчину. С химическим ожогом глаз их отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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