Житель Прикамья 12 раз ударил подругу ножом
31-летнего жителя Кизеловского района осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина нанес множественные ножевые ранения своей подруге.
Сотрудники полиции выяснили, что пьяный мужчина повздорил с сожительницей. Разозлившись и не сдержав эмоций, мужчина схватил кухонный нож и набросился на женщину. Подруге злоумышленник нанес 32-летней подруге 12 ножевых ранений в область шеи, груди и рук.
Несмотря на количество и тяжесть ран, женщину удалось спасти. Ее экстренно отправили в больницу.
Решением суда ближайшие 5 лет мужчина проведет колонии строго режима.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми неизвестный мужчина распылил газ в глаза ребенку. Сообщается, что ЧП произошло в результате конфликта между прохожими. Газ попал на маленькую девочку и на 25-летнего мужчину. С химическим ожогом глаз их отправили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU