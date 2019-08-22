В Перми неизвестный мужчина распылил газ в глаза ребенку

СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-22T13:48:21+03:00

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Поздно вечером в среду, 21 августа, в Мотовилихинском районе произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что на улице Технической неизвестный мужчина распылил газовый баллончик и попал в глаза годовалому ребенку. Также пострадал 25-летний мужчина.

Сообщается, что ЧП произошло в результате конфликта между прохожими. Газ попал на маленькую девочку и на 25-летнего мужчину. С химическим ожогом глаз их отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина получил сильную травму лица, когда сжигал мусор. В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что днем в среду, 21 августа, местный житель жег мусор у себя во дворе. Внезапно что-то пошло не так, и мужчина получил травму. Пламя обожгло пермяку лицо. С ожогом 3% лица его отправили в пермский ожоговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU