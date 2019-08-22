«Машина превратилась в металлолом». В Прикамье произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-22T14:14:44+03:00

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На трассе в Пермском крае столкнулась легковушка и грузовик. В результате ДТП погиб водитель «Лады».

Фото: ГИБДД по Пермскому краю

В ГИБДД по Пермскому краю корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что рано утром 22 августа на трассе рядом с Соликамском произошло смертельное ДТП. Погиб 27-летний мужчина. По предварительной информации, управляя автомобилем «Лада», он превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Мерседес-Бенц». От легковушки ничего не осталось, кроме груды металлолома. Грузовик от удара съехал в кювет.

Фото: ГИБДД по Пермскому краю

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка врезалась в барьер. Машина получила серьезные повреждения. Железный барьер разрезал легковушку пополам от капота до переднего пассажирского сидения. Несмотря на серьезные повреждения, пострадал лишь пассажир «Лады». У мужчины сломана нога. Водитель, который по сообщению очевидцев, был сильно пьян, отделался лишь испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU