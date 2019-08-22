2019-08-22T06:48:54+03:00
Происшествия

«Разрезало пополам». В Прикамье легковушка врезалась в барьер

Авария произошла на железнодорожном переезде
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram @chp_59Фото: Instagram @chp_59
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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал, а машина превратилась в металлолом.

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что около поселка Дивья автомобиль «Лада» наехал на ограничительный барьер железнодорожного переезда.

Машина получила серьезные повреждения. Железный барьер разрезал легковушку пополам от капота до переднего пассажирского сидения. Несмотря на серьезные повреждения, пострадал лишь пассажир «Лады». У мужчины сломана нога. Водитель, который по сообщению очевидцев, был сильно пьян, отделался лишь испугом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка столкнулась с машиной «скорой». Пермяки опубликовали фото аварии. На снимке видно, что в машину «скорой помощи» врезалась «Лада Калина». Сильных повреждений транспортные средства не получили. О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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