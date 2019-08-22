2019-08-22T13:46:11+03:00
Общество

Подрядчика на реконструкцию трассы Пермь-Екатеринбург не нашли

Стоимость работ - 3,6 миллиарда рублей
Елена КОНОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Аукцион по реконструкции трассы Пермь-Екатеринбург не состоялся из-за отсутствия заявок.

Напомним, на ремонт автодороги выделили 3,6 миллиарда рублей. Сначала заявки подали компании СКФ «АТМ» и «Новосибирскавтодор», но их отклонила конкурсная комиссия.

- Компания из Новосибирска обратилась в УФАС России, где ее жалобу признали обоснованной, - сообщает издание Business Class. - 12 июля ведомство предписало повторно рассмотреть вторые части заявок, назначив для этого новую дату.

Но 20 августа аукцион признали несостоявшимся, потому что ни одной заявки подано не было.

Ранее мы рассказывали о том, что на стадионе «Звезда» заменят покрытие за 4,7 миллионов рублей. Подрядчик должен будет заменить систему водоотведения, восстановить асфальт по периметру поля, положить асфальт около забора, разобрать покрытие поля, сделать выравнивающий слой и уложить новое покрытие, поставить новый забор и ворота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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