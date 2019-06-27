2019-06-27T13:35:13+03:00
Общество

В Перми на стадионе «Звезда» заменят покрытие за 4,7 миллионов рублей

Также будет сделан ремонт системы водоотведения стадиона
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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На сайте госзакупок появился электронный аукцион на замену покрытия футбольного поля стадиона «Звезда». Заказчиком выступает Центр спортивной подготовки Пермского края. На реконструкцию покрытия и на ремонт системы водоотведения планируют потратить 4, 7 миллиона рублей.

Реконструкцию системы водоотведения планируют начать уже 25 июля.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет заменить систему водоотведения, восстановить асфальт по периметру поля, положить асфальт около забора, разобрать покрытие поля, сделать выравнивающий слой и уложить новое покрытие, поставить новый забор и ворота.

На все работы подрядчику дается 60 дней с момента подписания контракта.

Заявки на аукцион принимаются до 15 июля.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Прикамья потратят еще 5, 5 миллионов рублей на фуршеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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