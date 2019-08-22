В Прикамье женщина заплатила долги за мужа, чтобы не остаться без техники

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-22T13:13:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Добрянки заплатила долг за мужа, чтобы не лишиться компьютера. Мужчина задолжал небольшую сумму ФНС и не спешил выплачивать долг. Кроме того, должник тщательно скрывался от приставов.

Чтобы взыскать долг, судебные приставы направились домой к должнику. Дверь открыла женщина и представилась его женой. Она сообщила, что дома мужчины нет. Пристав, увидев на полу ноутбук, пригрозил, что наложит на него арест. Женщина испугалась, что может остаться без гаджета и сразу же через мобильное приложение заплатила долг мужа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми приставы закрыли опасный для жизни дом престарелых. В результате прокурорской проверки были выявлены множественные нарушения, и установлено, что организация работала только для получения прибыли. Пожилые находились в ужасных условиях, пенсионерам не оказывали должного ухода и не следили за их здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU