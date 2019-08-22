2019-08-22T12:54:28+03:00
Общество

Пермский авиатехникум выделит 3,6 миллионов рублей на технику «Apple»

Компьютеры и другое оборудование необходимо для разработки приложений
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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На сайте гозакупок появился аукцион на покупку техники «Apple» для разработки приложений. Заказчиком выступает пермский авиационный техникум им. Швецова. За 3, 6 миллиона рублей - максимальная цена контракта - учебное заведение планирует купить 15 моноблоков «iMac», 15 планшетов «Apple iPad», 2 смарт-часов «Apple watch series 4». Все должно быть создано исключительно фирмой «Apple Inc».

Согласно техническому заданию, техника необходима для разработки мобильных приложений, чтобы принять участие в фестивале «WorldSkills Russia».

Напомним, ранее мы писали о том, что Мэрия Перми потратит 11 миллионов рублей на машины для депутатов. Администрация Перми разместила на сайте госзакупок электронный аукцион на предоставление транспортных услуг для депутатов Пермской городской думы. Максимальная цена контракта - 11 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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