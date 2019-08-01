Мэрия Перми потратит 11 миллионов рублей на машины для депутатов

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-01T12:29:26+03:00

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Администрация Перми разместила на сайте госзакупок электронный аукцион на предоставление транспортных услуг для депутатов Пермской городской думы. Максимальная цена контракта - 11 миллионов рублей.

По техническому заданию, депутаты будут передвигаться на автомобилях бизнес-класса: «Toyota Corolla», «Toyota Camry», «Toyota Highlander». Машины должны быть не старше 2014 года выпуска. Контракт заключат на два года.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Прикамья потратят 1,7 миллион на услуги по хронометражу на Пермском марафоне. Грандиозное спортивное событие, объединяющее и любителей бега, и просто неравнодушных к спорту людей, уже совсем близко Город усиленно готовится к марафону. На сайте госзакупок появился очередной аукцион на оказание услуг по хронометражу. Заказчиком выступает МАУ «Спортшкола олимпийского резерва „Орленок“» .

ИСТОЧНИК KP.RU