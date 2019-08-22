В Прикамье впервые пройдет музыкальный трейл-забег

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-22T12:11:59+03:00

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5 октября в Пермском крае пройдет первый трейл-забег «Sound Track Trail». В Чайковском рядом с известным трамплином любители спорта побегут под музыку Петра Чайковского, в современных обработках от лучших пермских диджеев. Также бегунов будут подбадривать зажигательные барабаны.

Старт забега пройдет на спортивной базе «Снежинка». Для участников предусмотрено пять дистанций: 1 км – для юных бегунов до 12 лет, 5 км – для любителей северной ходьбы, 5 км – для начинающих трейлраннеров, 15 км – для опытных и 30 км – для продвинутых.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пройдет всероссийский кросс «Тропа Кудым-Оша». Участники побегут по пути легендарного богатыря, персонажа коми-пермяцкого национального эпоса Кудым-Оша. Спортсмены могут выбрать дистанции 3, 10 и 21 км, северная ходьба 3 км и детский забег на 1 км. Забег пройдет уже в эту субботу, 24 августа. На кросс уже зарегистрировалось более 400 бегунов из пяти регионов России. Регистрация продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU