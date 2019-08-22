«Они тут целыми стаями ходят!». В Перми детей покусали бродячие собаки

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-22T11:22:20+03:00

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Тема бродячих собак становится все более актуальной. Собаки сбиваются в стаи и начинают терроризировать целые микрорайоны. Они лают на проезжающие машины и бросаются на людей.

Так, за последние два дня в Перми от нападения бродячих собак пострадали два ребенка. Во вторник, 20 августа, в микрорайоне Загарье бездомная собака напала на маленькую девочку. Ребенка с травмами отправили в больницу.

Другой подобный случай произошел в Мотовилихинском районе Перми. Там вечером 21 августа на улице Уральской собаки напали на 10-летнего мальчика. Ребенка с травмой голени отправили в травмпункт городской больницы № 4.

Эти случаи не единственные. Совсем недавно собака напала на 9-летнего мальчика в Березниках. Когда он искал во дворах у дома своих друзей, то увидел стаю собак - несколько взрослых и пса-подростка. Егор и раньше их видел: они часто лежат у магазина, где продают мясо. Почти все просто подбежали к Егору, окружили, но особого интереса не проявили. Мальчик, зная, что нельзя в такие моменты кричать и бежать, в ужасе остался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU