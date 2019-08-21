В Перми после удара молнии в доме начался пожар

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-21T11:01:57+03:00

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20 августа в Перми был сильный ливень, сверкали молнии. Одна из них, как утверждают очевидцы, попала в дом по ул. Адмирала Ушакова, 16, после чего на третьем этаже начался пожар. Один из жителей дома рассказал в соцсетях, что удар молнии был очень мощным.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю "Комсомолке" сообщили, что на вызов выезжали 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Пожар возник на кухне в одной из квартир и был незначительный. Пострадавших нет. Люди сами спустились по лестнице до приезда пожарных.

Предварительная причина – нарушение требований пожарной безопасности при устройстве электросетей. Сейчас проводится проверка, могла ли молния спровоцировать возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU