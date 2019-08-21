2019-08-21T11:11:57+03:00
Общество

В Перми 2 сентября запретят продажу алкоголя

Нарушителям грозят серьезные штрафы
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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2 сентября на территории Перми будет запрещена розничная торговля алкоголем. В этот день во всем городе будут проходить праздничные меропрития в честь Дня знаний.

- В соответствии с постановлением Правительства Пермского края «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)» на территории Пермского края, в том числе города Перми, не допускается розничная продажа алкогольной продукции 2 сентября, - сообщают в пресс-службе администрации Перми.

Нарушителям закона грозит штраф до 40 тысяч рублей

Напомним, ранее мы писали о том, что торжественные линейки в школах Перми пройдут 2 сентября. Первое сентября выпадает на воскресенье, поэтому празднование Дня знаний переносится на понедельник, 2 сентября. В этот день во всех школах Перми пройдут торжественные линейки. В этом году в Перми за парты сядут 15 тысяч первоклассников, а всего новый учебный год начнется для 119 тысяч школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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