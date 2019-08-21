Торжественные линейки в школах Перми пройдут 2 сентября

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-21T10:26:14+03:00

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Первое сентября выпадает на воскресенье, поэтому празднование Дня знаний переносится на понедельник, 2 сентября. В этот день во всех школах Перми пройдут торжественные линейки.

В этом году в Перми за парты сядут 15 тысяч первоклассников, а всего новый учебный год начнется для 119 тысяч школьников.

В рамках праздника в школе №136 учащихся вторых классов посвятят в юнармейцев. Кроме того, с нового учебного года школа будет носить имя почетного гражданина Перми, одного из основателей советской школы сыска Якова Абрамовича Вагина. Переименование учебного заведения отражает традиции патриотического воспитания, сложившиеся в школе за 50 лет.

Новое имя получит и гимназия №2. Теперь образовательное учреждение будет носить имя основателя города Перми Василия Татищева.

Президент России Владимир Путин объявил 2020 год годом Годом памяти и славы. Первым занятием во всех школах страны станет Урок Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU