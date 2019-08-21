На трассе в Прикамье легковушка сбила 10-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 07:44 2019-08-21T07:44:03+03:00

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Авария произошла 20 августа на трассе Нытва-Новоильинский. По предварительным данным от ГУ МВД по Пермскому краю, ребенок ехал на велосипеде со стороны поселка Уральский. Мальчик не удостоверился в том, что рядом нет машин, когда стал пересекать проезжую часть. В результате чего его сбил автомобиль «ВАЗ-21150».

В результате аварии 10-летний мальчик получил многочисленные травмы головы. Его отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье сотрудницу ЖКХ осудили за смерть пенсионерки. В Березниках главный инженер ЖКХ заплатит штраф за смерть 80-летней пенсионерки. Женщину осудили за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.По версии следствия, она не обеспечила контроль за ходом выполнения работ по очистке от снега кровли дом. Женщина должна заплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU