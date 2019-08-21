2019-08-21T06:57:20+03:00
Происшествия

В Прикамье сотрудницу ЖКХ осудили за смерть пенсионерки

На женщину упала глыба льда
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Березниках главный инженер ЖКХ заплатит штраф за смерть 80-летней пенсионерки. Женщину осудили за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствие установили, что 2 апреля на 80-летнюю жительницу Березников упала ледяная глыба с крыши дома, который находился в ведомстве сотрудницы ЖКХ. После многочисленных экспертиз женщину признали виновной и уволили с занимаемой должности.

По версии следствия, она не обеспечила контроль за ходом выполнения работ по очистке от снега кровли дом.

Женщина должна заплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили директора и инженера УК за смерть ребенка от упавшей льдины. 1 июля Ветрову и Рямову вынесли приговор - по два года колонии общего режима каждому. Также каждый из них выплатит по 500 тысяч рублей матери погибшей малышки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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