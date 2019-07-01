2019-07-01T12:30:10+03:00
Происшествия

«Дочка только начинала жить». В Перми осудили директора и инженера УК за смерть ребенка от упавшей льдины

Им дали по два года колонии
Елена КОНОВА
Поделиться:
Директор УК Алексей Рямов и инженер Константин ВетровДиректор УК Алексей Рямов и инженер Константин ВетровФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

- Это была первая и последняя весна дочки, - плакала на суде 34-летняя Ольга Е.

В Кировском районном суде вынесли приговор директору УК Алексею Рямову и инженеру Константину Ветрову. В прошлом апреле с крыши дома, который обслуживала УК, на 9-месячную Вику (имя изменено) упала льдина. В тот момент она находилась в коляске - вышла на прогулку с подругой мамы. Девочка получила тяжелые травмы, попала в реанимацию. Врачам не удалось ее спасти.

По делу о гибели ребенка задержали директора и инженера УК.

"Ее больше нет. Это была ее первая и последняя весна". Мама рассказывает суду о своей погибшей дочери

00:00
00:00

- Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть», - сообщали в следственном комитете.

Константина Ветрова и Алексея Рямова отправили под домашний арест. Обвиняемые свою вину не признавали - говорили о том, что льдина могла упасть с балкона дома, а чистить наледь с козырька - это обязанность хозяина квартиры.

Крышу экстренно чистили на следующий день после падения глыбы на малышку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крышу экстренно чистили на следующий день после падения глыбы на малышкуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следствие длилось больше года. Суд начался только в мае этого года. На одном из заседаний присутствовали родители погибшей Вики.

- Вы не представляете, каково это - похоронить ребенка, - говорила на суде мама погибшей девочки. - Она только начала жить. А нашу крышу почти никогда не чистили. Даже в день трагедии по дороге на работу я слышала, как с нее падает наледь.

Мама девочки рассказала, что крышу почти не чистили Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мама девочки рассказала, что крышу почти не чистилиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отец погибшей малышки также на суде утверждал, что сразу после падения на Вику глыбы льда он проехал мимо подъездов и увидел, что у дома лежат куски льдины.

- Они были ровные, прямые, такие, которые падают именно с шифера, - говорил на суде Вячеслав. - Если бы лед упал с балкона, он был бы ребристый как козырек.

1 июля Ветрову и Рямову вынесли приговор - по два года колонии общего режима каждому. Также каждый из них выплатит по 500 тысяч рублей матери погибшей малышки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Перед этим еще хотел застрелить гаишника»: близкие рассказали, как вел себя стрелок из «Эдема» перед трагедией
Сначала молодой сибиряк намеревался убить инспектора ГИБДД, не выдавшего ему права. Парень даже купил оружие, но близкие не верили в серьезность угроз
Новости 24
На открытие фестиваля в Губахе приехали более 8 тысяч человек
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается сильный ветер, дождь и туман
В Перми жилищно-строительный кооператив «Правый берег» признан банкротом
В Пермском крае с 1 июля выросли тарифы ЖКХ
«Связал и засунул в багажник». В Перми осудят местного жителя за разбой
"После Курентзиса". В Санкт-Петербурге художник нарисовал герб Прикамья с плачущим медведем
В Прикамье при столкновении с «ЗИЛом» иномарку выбросило «на встречку»
Пермская баскетболистка отправится в составе национальной сборной на летнюю Универсиаду-2019
В Перми состоится бесплатная лекция "Зачем при онкологии необходима восстановительная терапия?"
В Перми за выходные в ДТП пострадали 10 детей
В Перми открыли перекресток Сибирской и Революции
Не дайте расцвести аллергии!
В Прикамье судебные приставы помогли вернуть деньги обманутым дольщикам
Пермский край открыт для цифровой трансформации образования
Житель Пермского края пытался пронести в суд нож-бабочку
В Перми магазин, где торговали наркотиками, назвали в честь сериала «Реальные пацаны»
В Прикамье ищут волонтеров на раскопки трогонтериевого слона
Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект Гостиного двора в Кунгуре
В Прикамье 84-летний пенсионер сбил мотоциклиста
В Прикамье разыскивают 29-летнего мужчину
Остались жена и двое детей. В Прикамье нашли тело пропавшего неделю назад рыбака
В Прикамье создали онлайн-игру о жизни на ощупь
"Скулила всю ночь". В Прикамье спасатели достали собаку, провалившуюся в яму под подъездом жилого дома
В Прикамье в начале июля ожидаются сильные дожди
В Перми 2 и 3 июля без воды останутся 20 домов
«Как в Венеции». В Перми после ливня затопило улицу Малкова