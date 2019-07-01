«Дочка только начинала жить». В Перми осудили директора и инженера УК за смерть ребенка от упавшей льдины

- Это была первая и последняя весна дочки, - плакала на суде 34-летняя Ольга Е.

В Кировском районном суде вынесли приговор директору УК Алексею Рямову и инженеру Константину Ветрову. В прошлом апреле с крыши дома, который обслуживала УК, на 9-месячную Вику (имя изменено) упала льдина. В тот момент она находилась в коляске - вышла на прогулку с подругой мамы. Девочка получила тяжелые травмы, попала в реанимацию. Врачам не удалось ее спасти.

По делу о гибели ребенка задержали директора и инженера УК.

"Ее больше нет. Это была ее первая и последняя весна". Мама рассказывает суду о своей погибшей дочери 00:00 00:00

- Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть», - сообщали в следственном комитете.

Константина Ветрова и Алексея Рямова отправили под домашний арест. Обвиняемые свою вину не признавали - говорили о том, что льдина могла упасть с балкона дома, а чистить наледь с козырька - это обязанность хозяина квартиры.

Крышу экстренно чистили на следующий день после падения глыбы на малышкуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следствие длилось больше года. Суд начался только в мае этого года. На одном из заседаний присутствовали родители погибшей Вики.

- Вы не представляете, каково это - похоронить ребенка, - говорила на суде мама погибшей девочки. - Она только начала жить. А нашу крышу почти никогда не чистили. Даже в день трагедии по дороге на работу я слышала, как с нее падает наледь.

Мама девочки рассказала, что крышу почти не чистилиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отец погибшей малышки также на суде утверждал, что сразу после падения на Вику глыбы льда он проехал мимо подъездов и увидел, что у дома лежат куски льдины.

- Они были ровные, прямые, такие, которые падают именно с шифера, - говорил на суде Вячеслав. - Если бы лед упал с балкона, он был бы ребристый как козырек.

1 июля Ветрову и Рямову вынесли приговор - по два года колонии общего режима каждому. Также каждый из них выплатит по 500 тысяч рублей матери погибшей малышки.