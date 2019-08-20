В Кунгуре на проезжей части нашли тело 20-летнего мотоциклиста

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-20T14:08:36+03:00

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На дороге возле гаражного кооператива жители Кунгура обнаружили тело молодого человека. Посчитав, что парень еще жив, кунгуряки вызвали «скорую помощь» и спасателей.

Тело 20-летнего молодого человека лежало в траве около гаража, а его мотоцикл нашли на обочине. Помощь спасателей не потребовалась. Парень скончался еще до приезда «Скорой помощи».

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье в результате ДТП погиб 19-летний парень. По предварительной информации сотрудников ГУ МВД по Пермскому краю, 21-летний житель деревни Тулумбаиха не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Окой». В результате аварии водитель «Лады» получил травмы головы и перелом ребер. Его 19-летний пассажир скончался на месте. Также пострадала 49-летняя пассажирка «Оки». Женщину с многочисленными травмами отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU