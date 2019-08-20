На трассе в Прикамье в результате ДТП погиб 19-летний парень

СЕГОДНЯ 07:50 2019-08-20T08:53:43+03:00

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Авария произошла вечером 19 августа в Оханском районе Пермского края. На трассе Таборы – Оханск столкнулись «Лада» и «Ока».

По предварительной информации сотрудников ГУ МВД по Пермскому краю, 21-летний житель деревни Тулумбаиха не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Окой».

В результате аварии водитель «Лады» получил травмы головы и перелом ребер. Его 19-летний пассажир скончался на месте. Также пострадала 49-летняя пассажирка «Оки». Женщину с многочисленными травмами отправили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иномарка сбила 6-летнего мальчика на самокате. Ребенок пересекал проезжую часть на самокате без сопровождения взрослых, когда на него наехала иномарка. Малыша с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU