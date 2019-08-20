2019-08-20T14:01:08+03:00
Происшествия

Стало известно о судьбе пропавших в лесу в Прикамье супругов

Они ушли за грибами 15 августа
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Пермском крае разыскивали 80-летнего Алексея А. и 75-летнюю Лидию К. Как сообщали волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой, пенсионеры ушли за грибами 15 августа и пропали. В течение 5 дней от них не было вестей.

Грибники пропали в районе садового кооператива «Громотуха» рядом с деревней Жебреи. Волонтеры несколько раз выходили на поиски супругов. И вот, наконец, Алексея и Лидию нашли. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

- Найдены! Живы! Всем большое спасибо за помощь!!! Просьба снять репосты!!!

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье поиски 58-летнего мужчины закончились трагедией. 29 июля в Горозаводске пропал 58-летний Николай А. Мужчина ушел из дома на работу, и больше вестей от него не было. Родственники забили тревогу, обратились в полицию и волонтерам. Поисковики несколько раз выходили искать пропавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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