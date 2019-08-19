В Прикамье поиски 58-летнего мужчины закончились трагедией

СЕГОДНЯ 06:22 2019-08-19T06:26:39+03:00

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29 июля в Горозаводске пропал 58-летний Николай А. Мужчина ушел из дома на работу, и больше вестей от него не было. Родственники забили тревогу, обратились в полицию и волонтерам. Поисковики несколько раз выходили искать пропавшего.

Утром в воскресенье, 18 августа, волонтеры поискового отряда "Регион 59" сообщили, что поиски закончились трагедией. Мужчину нашли погибшим.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми родственники ищут женщину, которая сбежала из больницы. 7 августа Анастасию Самсонову родственники видели в последний раз. Женщину увезли в психиатрическую больницу в микрорайоне Гайва, Орджоникидзевском районе. Но там Анастасия оставаться не пожелала и скрылась в неизвестном направлении.Родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию, а также обратились за помощью к жителям города. Пост о пропаже Анастасии Самсоновой разместили в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU