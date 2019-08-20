Мэрия Перми разрешила размещать кондиционеры на фасаде зданий

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-20T13:04:53+03:00

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Издание Business Class, сообщает, что администрация Перми внесла поправки в проект благоустройства города. Ранее проект предусматривал ликвидацию с лицевой части домов антенн, кондиционеров и видеокамер.

Чиновники приняли решение еще раз обсудить эту часть проект и отправили его на доработку. В мэрии отметили, что проект предполагает сохранение стандартных требований к размещению и эксплуатации вывесок.

Обсуждение поправок продлится до 3 сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что к 2021 году в Березниках построят Арбат. Арбат появится в новом микрорайоне «Любимов». Несмотря на то, что сквер будет на территории жилого комплекса, отдыхать там смогут все желающие. Власти города обещают, что Арбат будет разделен на несколько зон отдыха. Кроме того, проект сквера предусматривает детские и спортивные площадки, велодорожки, качели, повсеместное освещение, множество зеленых насаждений, арок, скамеек и других малых архитектурных форм.

ИСТОЧНИК KP.RU