К 2021 году в Березниках построят Арбат

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-20T12:29:25+03:00

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В Березниках начали строительство аналога московского Арбата. По сообщению главы города, сквер будет готов к 2021 году.

Арбат появится в новом микрорайоне «Любимов». Несмотря на то, что сквер будет на территории жилого комплекса, отдыхать там смогут все желающие. Власти города обещают, что Арбат будет разделен на несколько зон отдыха. Кроме того, проект сквера предусматривает детские и спортивные площадки, велодорожки, качели, повсеместное освещение, множество зеленых насаждений, арок, скамеек и других малых архитектурных форм.

Губернатор Прикамья поручил чиновникам еще раз обсудить проект, подумать над устройством велотрассы.

- Еще раз пересмотрите проект, обсудите его с людьми, – подчеркнул Максим Решетников. – Отрегулируйте вопросы безопасности, особенно в местах, где велодорожка будет пересекаться с проезжей частью

На строительство Арбата выделят 65 миллионов рублей из краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU