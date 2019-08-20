В Перми легковушка столкнулась с машиной «скорой»

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-20T12:16:33+03:00

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Пользователи социальных сетей сообщили об аварии с машиной «скорой помощи». На шоссе Космонавтов в машину «скорой» въехала легковушка.

Пермяки опубликовали фото аварии. На снимке видно, что в машину «скорой помощи» врезалась «Лада Калина». Сильных повреждений транспортные средства не получили. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми автомобиль "скорой" попал в ДТП, пострадали четверо медиков. В понедельник, 5 августа, реанимационная бригада спешила на вызов: в аварию попала беременная женщина. Автомобиль "скорой помощи" со включенным спецсигналом двигался по улице Лебедева. На перекрестке с улицей Братьев Вагановых спецмашина столкнулась с автомобилем Nissan X-Trail.В аварии пострадали четверо медиков: водитель, который получил травмы головы и груди, и медсестра-анестезист с травмой головы и спины госпитализированы в ГКБ №4.

ИСТОЧНИК KP.RU