2019-08-05T19:50:30+03:00
Происшествия

"Ехали на вызов". В Перми автомобиль "скорой" попал в ДТП, пострадали четверо медиков

С ушибами и травмами их увезли в больницы
Елена КОНОВА
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От удара реанимобиль перевернулся. Фото из группы ""Скорая помощь" / город Пермь"От удара реанимобиль перевернулся. Фото из группы ""Скорая помощь" / город Пермь"
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В понедельник, 5 августа, реанимационная бригада спешила на вызов: в аварию попала беременная женщина. Автомобиль "скорой помощи" со включенным спецсигналом двигался по улице Лебедева. На перекрестке с улицей Братьев Вагановых спецмашина столкнулась с автомобилем Nissan X-Trail.

- Водитель иномарки не пропустил бригаду, - рассказали в группе "скорой помощи" в соцсетях. - Реанимобиль опрокинулся в результате столкновения, после чего протаранил автомобиль Mitsubishi Lancer.

Фото из группы ""Скорая помощь" / город Пермь"

Фото из группы ""Скорая помощь" / город Пермь"

В аварии пострадали четверо медиков: водитель, который получил травмы головы и груди, и медсестра-анестезист с травмой головы и спины госпитализированы в ГКБ №4.

- А врач и второй фельдшер с ЧМТ и ушибами находятся в ГКБ №1,- сообщили в группе. - По предварительной информации, у всех состояние средней тяжести. Уважаемые водители, просим вас быть предельно внимательными за рулем! Пожалуйста, пропускайте автомобили скорой помощи! Поверьте, включив спецсигналы, мы едем не кататься, не купаться и не на обед. Нас ждут пациенты, для многих из которых наш приезд может стать вопросом жизни и смерти. Давайте беречь друг друга!

Фото из группы ""Скорая помощь" / город Пермь"

Фото из группы ""Скорая помощь" / город Пермь"

Также в пресс-службе уточнили, что к беременной женщине, которая пострадала в аварии, сразу же выехала другая бригада. Ей оказали помощь.

Тем не менее, полиция проводит проверку по факту аварии. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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