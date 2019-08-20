В Прикамье женщина ударила ножом сожителя сестры

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-20T11:30:45+03:00

Злоумышленница отправится за решетку на 4 года

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В Пермском крае осудили женщину за причинение тяжкого вреда здоровью сожителю своей сестры. Жительница Большесосновского района ударила мужчину ножом.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина и его подруга пришли в гости к сестре женщины. В процессе вечера компания выпивала. Внезапно между 53-летним мужчиной и хозяйкой квартиры произошла ссора. Женщина схватила нож и ударила сожителя сестры в бок.

Когда злоумышленницу задержали, оказалось, что женщина месяц назад вышла из мест лишения свободы.

Суд приговорил гражданку к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья предстанет перед судом за убийство знакомого. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник голыми руками задушил гостя.

ИСТОЧНИК KP.RU