Житель Прикамья предстанет перед судом за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-19T15:19:59+03:00

Также его обвиняют в краже

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В Пермском крае осудят 58-летнего жителя Кизела за убийство и кражу. Следователи установили, что в январе 2019 года мужчина выпивал со знакомым в своей квартире. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник голыми руками задушил гостя.

В феврале мужчина совершил еще одно преступление. В квартире своего приятеля злоумышленник похитил у уснувшего хозяина мобильный телефон стоимостью 6, 6 тысяч рублей и скрылся.

В отношении 58-летнего жителя Кизела возбуждено уголовное дело, которое передали в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк ударил ножом знакомого, чтобы тот не мешал соседям. Компания мужчин вместе выпивала в коммунальной квартире в Мотовилихинском районе Перми. Один из гостей захотел выйти на кухню.

ИСТОЧНИК KP.RU