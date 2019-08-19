2019-08-19T15:19:59+03:00
Происшествия

Житель Прикамья предстанет перед судом за убийство знакомого

Также его обвиняют в краже
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае осудят 58-летнего жителя Кизела за убийство и кражу. Следователи установили, что в январе 2019 года мужчина выпивал со знакомым в своей квартире. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник голыми руками задушил гостя.

В феврале мужчина совершил еще одно преступление. В квартире своего приятеля злоумышленник похитил у уснувшего хозяина мобильный телефон стоимостью 6, 6 тысяч рублей и скрылся.

В отношении 58-летнего жителя Кизела возбуждено уголовное дело, которое передали в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк ударил ножом знакомого, чтобы тот не мешал соседям. Компания мужчин вместе выпивала в коммунальной квартире в Мотовилихинском районе Перми. Один из гостей захотел выйти на кухню.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Прикамья посалят в колонию строгого режима за угрозу полицейскому
В мэрии Перми рассказали, когда откроют для движения весь Комсомольский проспект
Пермские антимонопольщики заступились за пермяка, которому надоели навязчивые рассылки «Альфа Банка»
Полиция опровергла причастность водителя такси к ДТП с автобусом в Перми
«Сказочная красота». Екатерина Шпица порадовала подписчиков образом с красной дорожки
В Перми на продажу выставили сосисочную «Вова»
Власти Перми расторгнут договор с перевозчиком, чей автобус попал в ДТП на Гайве
На улице Встречной в Перми установят шумозащитные экраны
В Прикамье пьяные подростки угнали автомобиль односельчанина
Пермяк ударил ножом знакомого, чтобы тот не мешал соседям
Семья погибшей в ДТП с автобусом в Перми получит 500 тысяч рублей