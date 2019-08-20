В Перми полиция отпустила водителя автобуса №53, который врезался в стену

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-20T10:31:14+03:00

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Водителя автобуса, который попал в ДТП 17 августа в Орджоникидзевском районе Перми, отпусти под обязательство о явке.

В пресс-службе ведомства корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что мужчине выбрали меру принуждения в виде обязательство о явке.

- В связи с состоянием мужчины мера пресечения была заменена мерой принуждения в виде обязательства о явке, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция опровергла причастность водителя такси к ДТП с автобусом в Перми.В социальных сетях появилась информация, что 17 августа в Орджоникидзевском районе Перми автобус врезался в стену магазина из-за машины такси. Сообщалось, что таксист подрезал автобус, водитель которого был вынужден вывернуть в стену. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что таксист проходит по делу как свидетель и к аварии не причастен.

ИСТОЧНИК KP.RU