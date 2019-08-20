2019-08-20T09:42:53+03:00
Происшествия

В Пермском крае мужчина украл из бара продукты

Злоумышленник проник в бар с запасного входа
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае задержали жителя села Частые, который ночью ограбил бар.

В отдел полиции поступило заявление о совершении кражи. Из бара пропали продукты питания. Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен местный житель. Полицейские выяснили, что пьяный мужчина ночью через запасной вход проник в бар, сложил продукты в черный пакет и скрылся.

Когда мужчину задержали, он признал свою вину и возместил нанесенный ущерб. Однако наказания ему избежать не удалось. Суд назначил гражданину наказание в виде исправительных работ на срок 1 год и 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% ежемесячно в доход государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья предстанет перед судом за убийство знакомого. Также его обвиняют в краже

ИСТОЧНИК KP.RU

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