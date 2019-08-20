В Прикамье пройдет «прямая линия» по вопросам подготовки к учебному году

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-20T09:23:18+03:00

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1 сентября не за горами, но перед началом нового учебного года еще остались вопросы. Представители Министерства образования и науки Пермского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, прокуратуры Пермского края, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, а также департамента образования администрации ответят на вопросы жителей Прикамья.

Задать интересующий вопрос, пожаловаться на проблему или предложить решение ситуации можно будет 23 августа с 14:00 до 15:00.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в День Флага России пройдет пробег ретро-автомобилей. С 17:00 до 19:00 на соборной площади пройдет выставка ретро-автомобилей, шоу «дронов» и робоквесты. Также участники смогут сдать нормы ГТО и принять участие в массовых тематических флешмобах.

ИСТОЧНИК KP.RU