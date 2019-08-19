В Перми в День Флага России пройдет пробег ретро-автомобилей

СЕГОДНЯ 07:36 2019-08-19T07:36:57+03:00

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22 августа в Перми состоится парад ретро-автомобилей. Колонна двинется в 16:30 от площади Дружбы. Закончится парад у Соборной площади, где в 17:00 начнется праздничная программа.

Машины проследуют по бульвару Гагарина до сквера им. Юрия Гагарина, проедут по улицам Героев Хасана и Стахановской, после чего повернут в центр – на Комсомольскую площадь, улицы Сибирскую и Монастырскую.

С 17:00 до 19:00 на соборной площади пройдет выставка ретро-автомобилей, шоу «дронов» и робоквесты. Также участники смогут сдать нормы ГТО и принять участие в массовых тематических флешмобах.

- С 19:00 до 22:00 на Соборной площади будет представлена концертная программа, в которой примут участие хор «Млада», Пермский губернский оркестр, сольные исполнители и творческие коллективы города Перми. В финале для гостей праздника выступят участники Давлет Хан шоу из Екатеринбурга, - сообщили в пермской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU