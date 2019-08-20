«Услышала детский крик». В пермском торговом центре ногу 3-летнего ребенка затянуло в эскалатор
В Индустриальном районе Перми 19 августа произошел несчастный случай - маленький мальчик получил травму ноги на эскалаторе.
Источник, близкий к ситуации сообщил, что ногу ребенка зажевало в эскалатор. По сообщению очевидцев, мать мальчика была рядом, но не заметила, как это произошло. Очевидцы вызвали спасателей, но их помощь не понадобилась. Родители самостоятельно разрезали сапог и достали ногу 3-летнего малыша. После этого ребенка отправили в травмпункт.
- Я была на рабочем месте на третьем этаже. Услышала громкий детский крик с первого этажа, - рассказывает сотрудница торгового центра. - Когда выглянула, ребенок сидел на коленях у матери около эскалатора и громко плакал.
Напомним, ранее мы писали о том, что в детском саду Перми повар получила травму
ИСТОЧНИК KP.RU