2019-08-20T09:08:32+03:00
Происшествия

«Услышала детский крик». В пермском торговом центре ногу 3-летнего ребенка затянуло в эскалатор

Мать мальчика была рядом в этот момент
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Индустриальном районе Перми 19 августа произошел несчастный случай - маленький мальчик получил травму ноги на эскалаторе.

Источник, близкий к ситуации сообщил, что ногу ребенка зажевало в эскалатор. По сообщению очевидцев, мать мальчика была рядом, но не заметила, как это произошло. Очевидцы вызвали спасателей, но их помощь не понадобилась. Родители самостоятельно разрезали сапог и достали ногу 3-летнего малыша. После этого ребенка отправили в травмпункт.

- Я была на рабочем месте на третьем этаже. Услышала громкий детский крик с первого этажа, - рассказывает сотрудница торгового центра. - Когда выглянула, ребенок сидел на коленях у матери около эскалатора и громко плакал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в детском саду Перми повар получила травму

ИСТОЧНИК KP.RU

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