2019-07-19T09:27:20+03:00
Происшествия

«Готовила пюре и лишилась пальца». В детском саду Перми повар получила травму

Медикам не удалось пришить ей часть фаланги
Алена ОВЧИННИКОВА
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Несчастный случай произошел, когда повар готовила дошколятам обед. Сейчас женщина в больнице.Несчастный случай произошел, когда повар готовила дошколятам обед. Сейчас женщина в больнице.Фото: архив "КП"
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Несчастный случай произошел 18 июля в одном из детских садов в центре Перми. На кухне во время приготовления обеда 45-летняя женщина-повар лишилась пальца.

- Вызов поступил в 10.30, - сообщили «КП» на станции городской Скорой медицинской помощи. – Пострадавшую вместе с ампутированным пальцем доставили в Пермскую краевую клиническую больницу.

- Все произошло, когда сотрудница столовой готовила картофельное пюре, - рассказала нам заведующая детским садом, где произошло ЧП. – Для этого у нас на кухне есть специальная протирочная машина с насадками, внизу у которой находится острый крутящийся нож. Повар хотела убрать с работающего ножа пюре, в этот момент произошла ампутация части безымянного пальца. Главной причиной произошедшего стало несоблюдение техники безопасности.

Руководство детского сада действовало правильно и оперативно. Повару оказали первую медицинскую помощь и вызвали врачей.

- Мы нашли в протирочной машине кончик отрезанного пальца, положили в холодильник, обложили льдом, а когда приехали врачи, отдали им его, - продолжает заведующая.

Однако в больнице сказали, что пришивать ампутированную часть бесполезно, так как кость фаланги не была затронута.

- Мне сделали операцию, зашили палец, он болит, конечно, но я сама виновата в произошедшем, - рассказала коллегам пострадавшая женщина.

После выхода с больничного она планирует вернуться на работу. Кстати, в этом детском саду повар работает уже много лет и имеет большой опыт работы приготовления еды для дошколят. Это первое подобное ЧП.

Мы выяснили, не пришлось ли из-за случившегося в экстренном порядке готовить малышам новый гарнир.

- Нет, в приготовленное пюре ничего не попало. Ампутация произошла снаружи, а часть пальца мы нашли в насадке протирочной машины, - ответила заведующая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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